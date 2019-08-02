В Зауралье подростка зарубили топором и живым кинули в реку

Потерпевшему нанесли несколько ударов топором и колуном (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Троих жителей Курганской области подозревают в жестоком убийстве несовершеннолетнего: молодого человека зарубили топором, а затем еще живым сбросили в реку. Подробности дела «URA.RU» раскрыли в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла в августе 2018 года в Варгашинском районе. «Ранее судимые обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ночное время у себя дома в ходе ссоры нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами, а также топором и колуном», — приводят в прокуратуре версию следствия. После этого подросток еще оставался живым. При помощи пособника его вывезли в другую деревню и сбросили с моста в реку.

Родственники погибшего заявили в полицию о его пропаже. Труп удалось обнаружить только через несколько дней. Обвиняемым предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). В отношении одного из них также возбуждено уголовное дело по ст. 294 УК РФ (вмешательство в деятельность следователя). «Попытался воспрепятствовать производству расследования, порвав в следственном изоляторе протокол очной ставки», — пояснили в следственном управлении СК России по Курганской области.

Всем троим грозят длительные тюремные сроки вплоть до пожизненных. В ближайшее время дело будет передано в суд.