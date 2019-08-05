Траты главы района в Тюменской области проверят силовики

Жалоба на главу Викуловского района Александра Криволапова из СК перешла в прокуратуру Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Жалобой жителей Викуловского района на главу муниципалитета Александра Криволапова займутся в прокуратуре Тюменской области. Об этом «URA.RU» рассказал местный активист Алексей Чулошников. Викуловчане обвиняют чиновника в том, что он нерационально тратит бюджетные деньги.

Ранее активисты пожаловались на Криволапова в региональное управление СК РФ, но в ведомстве заявление перенаправили в прокуратуру. Активисты оказались недовольны этим решением. «Мы просили следователей провести проверку и, если наша информация подтвердится, завести за главу района уголовное дело по ст. 160 УК РФ (Растрата)», — заявил Чулошников. По его словам, они направят в СКР несогласие с тем, что их заявление перевели в другое ведомство.

Получить оперативный комментарий в управлении СКР не удалось — там взяли время на подготовку ответа. В прокуратуру Тюменской области направлен запрос.

Ранее агентство сообщало, что 29 июня жители вышли на митинг с требованием отставки чиновника. 4 июля в районный центр приезжал руководитель аппарата губернатора Тюменской области Артем Дяченко, которому активисты передали письмо на имя главы региона. «URA.RU» направляло запрос в правительство области с просьбой прокомментировать ситуацию вокруг протестов в Викулово. Ответ на него пока не получен.