Тюменские власти потратят 10 миллиардов на новую программу

Более 10,5 миллиарда рублей потратят из бюджета Тюменской области на развитие ЖКХ в 2019—2025 годах. Новую редакцию региональной программы подписал губернатор Александр Моор. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Самые крупные траты по программе — 4,3 млрд рублей — придутся на 2019 год. Большая часть их них будет использована для повышения качества газификации, энергосбережения и коммунальных услуг населению региона. Предыдущая программа принималась правительством Тюменской области на 2015—2020 годы, по ней на ЖКХ предполагалось потратить 14,6 млрд рублей (из них, в 2019 году — 1.3 млрд рублей). Программа утратила силу 1 января после принятия новой, с продлением до 2025 года.
Помимо денег из региональной казны, на развитие ЖКХ до 2025 года планируется привлечь более 1,1 млрд рублей федеральных средств и около 9 млрд внебюджетных отчислений.