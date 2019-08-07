Власти Кургана рассказали о решении проблем поселка, по дорогам которого боятся ездить автобусы

Дорогу в курганском поселке Теплый Стан, по которой отказываются ездить автобусы, приводят в соответствие с нормативными требованиями, сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на запрос «URA.RU». После этого ограничения на движение автобусов маршрута №306, введенные перевозчиком, можно будет отменить.
«В связи с производством ремонтных работ участка дороги перевозчиком в одностороннем порядке было принято решение ввести временное ограничение», — рассказали в мэрии. Сейчас автобусы доезжают до Теплого Стана, но не доходят до конечной остановки, которая расположена в другом конце микрорайона.
В администрации Кургана также отметили, что 7 августа МУП «Специализированное дорожное предприятие» грейдирует дорогу в Теплом Стане. После приведения ее в соответствие с условиями безопасности движения автобусы вновь смогут доходить до конечной остановки. Проект новой дороги, разработанный инициативной группой жителей Теплого Стана, вынесен для общественного обсуждения благоустройства территорий Кургана в рамках проекта «Инициативный бюджет», добавили в мэрии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что автобусное движение в поселок Теплый Стан, расположенный в черте Кургана, ограничено второй раз за год из-за плохих дорог. В июне в собственность муниципалитета бесплатно передали проект дороги к поселку, изготовленный на деньги местных жителей. Реализовать его планируется в 2020 или 2021 году.