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За долг губернатора Артюхова рассчитается ямальский мэр. ВИДЕО

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, улыбка, портрет, артюхов дмитрий
В одном из магазинов Яр-Сале губернатор поел мороженое «в долг»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский попросил записать «на свой счет» мороженое для губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом глава региона рассказал в Instagram.

На опубликованном в соцсети видео показано, как Артюхова в одном из магазинов угостили мороженым, сделанным из ямальского молока. После этого глава Ямальского района Кугаевский подошел к продавщице и сказал: «На меня запишите, я потом приду вечером и рассчитаюсь, хорошо?»

Глава ЯНАО этим летом объезжает весь округ. 8 августа он приехал с инспекцией в села Салемал и Яр-Сале Ямальского района. Во время сегодняшнего объезда губернатор уже осмотрел школу в Салемале, проект новой детской площадки. В Яр-Сале глава округа осмотрел ход стройки парка и центра национальных культур, который сдадут в конце этого года.

Губернатор уже посетил Шурышкарскиий район, проинспектировал ход строительства соцобъектов и ремонта дорог в Салехарде. Также он посетил стройки Красноселькупского и Тазовского районов, побывал в Лабытнанги, где отчитал подрядчика, срывающего сроки сдачи спорткомплексов.

Видео: artyukhov_da, Instagram

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