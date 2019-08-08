Глава Ямальского района (ЯНАО) Андрей Кугаевский попросил записать «на свой счет» мороженое для губернатора округа Дмитрия Артюхова. Об этом глава региона рассказал в Instagram.
На опубликованном в соцсети видео показано, как Артюхова в одном из магазинов угостили мороженым, сделанным из ямальского молока. После этого глава Ямальского района Кугаевский подошел к продавщице и сказал: «На меня запишите, я потом приду вечером и рассчитаюсь, хорошо?»
Глава ЯНАО этим летом объезжает весь округ. 8 августа он приехал с инспекцией в села Салемал и Яр-Сале Ямальского района. Во время сегодняшнего объезда губернатор уже осмотрел школу в Салемале, проект новой детской площадки. В Яр-Сале глава округа осмотрел ход стройки парка и центра национальных культур, который сдадут в конце этого года.
Губернатор уже посетил Шурышкарскиий район, проинспектировал ход строительства соцобъектов и ремонта дорог в Салехарде. Также он посетил стройки Красноселькупского и Тазовского районов, побывал в Лабытнанги, где отчитал подрядчика, срывающего сроки сдачи спорткомплексов.
Видео: artyukhov_da, Instagram