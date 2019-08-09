В Зауралье некому вывозить мусор

В Курганской области ищут регоператора по вывозу мусора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Департамент природных ресурсов Курганской области продлил срок подведения итогов конкурса на определение регионального оператора по обращению с отходами, однако до сих пор не была подана ни одна заявка. Об этом «URA.RU» рассказал директор департамента природных ресурсов Андрей Саркисов.

Итоги конкурса на определение регоператора, по словам Саркисова, будут подведены не 9 августа, как ожидалось ранее, а на неделю позже. При этом Саркисов уточнил, что на текущий момент не подано ни одной заявки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что директор департамента природных ресурсов Курганской области Андрей Саркисов получил предостережение от природоохранного прокурора о недопустимости срыва сроков внедрения в регионе мусорной реформы.

В Зауралье в конце 2018 года озвучивался тариф размером 134 рубля с человека, однако тогда реализацию проекта по переходу к единому регоператору остановили по настоянию врио губернатора Вадима Шумкова, который заявил, что регион не готов к перевозке и переработке мусора по новым правилам. После этого разработали новую схему по обращению с ТКО, в которой ушли от идеи свозить весь мусор на один полигон и запланировали 11 объектов размещения отходов по всей области. Это позволит сделать перевозку мусора менее затратной.