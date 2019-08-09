Известный автоблогер Эрик Давидыч возмутился поведением своих тюменских фанатов, с которыми он встретился около одного из дилерских автомобильных центров. Мнением он поделился в своем Instagram в формате stories.
Блогер был недоволен тем, что за ним ехали фанаты, которые толкались, пытаясь занять лучшее место в автоколонне. Он попросил их не провоцировать ДТП, а также не «бодаться, не стрелять в воздух и не кричать». «Парни, я очень прошу — когда вы видите колонну в своем городе, не нужно превращаться в грозных кавказцев на кавказской свадьбе и ехать за колонной!» — заявил Давидыч.
Некоторые местные жители были недовольны уже самим Давидычем. Его команда спровоцировала пробку в одном из дворов Заречного микрорайона и мешала местным жителям.
В Тюмень Эрик Давидыч заехал в рамках организованного им всероссийского автопробега. После этого команда блогера направилась в Новосибирск.