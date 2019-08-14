В Зауралье ищут живодера, зверски убившего кота и снявшего это на видео

В Звериноголовском районе Курганской области молодой человек заснял на видео жестокую расправу с котом. Видео шокировало зауральцев, полиция начала поиски жестокого живодера.
Видео расправы житель деревни Зубаревка Звериноголовского района разместил в закрытом паблике «ВКонтакте». Вскоре информация о нем появилась во многих курганских пабликах, однако к этому моменту видео и страничка предполагаемого преступника были удалены. Администраторы пабликов побоялись выставлять даже скриншоты видео, оставив лишь размытые фото погибшего животного.
В комментариях курганцы реагируютна событие эмоционально. «Как можно обидеть маленького беззащитного комочка, я бы каждого кто обижает животных, расстреляла бы», «Надеюсь, его посадят, а не как обычно штраф в 500 рублей», «С головой у человека явно проблемы», — написали пользователи соцсети «ВКонтакте» под постом в сообществе «Типичный Курган».
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которого будет принято законное решение, на место выехала следственно-оперативная группа», — сообщила врио руководителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.