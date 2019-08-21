У перевозчика, автобус которого перевернулся на зауральской трассе, нашли многочисленные нарушения

В действиях перевозчика, автобус которого перевернулся на трассе в Курганской области, выявлены многочисленные нарушения. В частности, обнаружены факты выпуска в рейс неисправного транспорта. Об итогах проверки, проведенной после аварии, «URA.RU» рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
«Имели место факты выпуска двух транспортных средств на линию с неработающими ремнями безопасности, а также неисправными осветительными приборами», — заявили в надзорном органе. Водители указанных автобусов оштрафованы на 500 рублей, главный механик — на 15 тысяч рублей. Эксплуатацию неисправной техники приостановили до устранения неисправностей.
В отношении индивидуального предпринимателя Андрея Крылова, которому принадлежал автобус, а также главного механика возбуждены административные дела. Помимо неисправных автобусов, бизнесмена обвиняют в том, что при приеме на работу водителей не проводился медосмотр, нарушался порядок прохождения профотбора и обучения работников, проведения инструктажей.
Как ранее сообщало «URA.RU», авария на 79-м километре трассы Курган—Куртамыш, в результате которой пострадали несколько человек, произошла из-за поломки автобуса KIA Grandbird. На нем туристы ехали отдыхать к озеру Узково. После ДТП в районную больницу обратились 13 человек, шесть из них госпитализировали, в том числе двоих — в тяжелом состоянии. Спустя несколько дней одна из пострадавших скончалась в больнице.