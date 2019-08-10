09 августа 2019
08 августа 2019

Число пострадавших в ДТП в Кургане увеличилось. ФОТО с места аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть человек госпитализировали сразу после аварииФото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Курган»

Количество пострадавших в аварии под Курганом выросло. На данный момент 13 человек, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП на 79-м километре трассы Курган — Куртамыш.

«Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел в кювет. Произошло опрокидывание автобуса. В районную больницу обратились 13 человек с травами разной степени тяжести, в том числе мальчик 2007 года рождения. Шесть человек госпитализированы. Два человека находятся в тяжелом состоянии», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе областного МВД.

Как писало ранее «URA.RU», в Куртамышском районе Курганской области рейсовый автобус KIA попал в ДТП. В салоне находились 47 пассажиров.

Автобус съехал в кювет и перевернулся
Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Курган»
На месте работают сотрудники экстренных служб
Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Курган»

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