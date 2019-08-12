В Зауралье раскрыли причины, по которым на трассе перевернулся автобус с пассажирами

Автобус перевернулся из-за неисправного рулевого управления Фото: группа «ЧП Курган» во «ВКонтакте»

Авария с пассажирским автобусом KIA на 79-м километре трассы Курган-Куртамыш, в результате которой пострадали несколько человек, произошла из-за поломки автобуса. К таким выводам пришли в управлении ГИБДД по Курганской области.

«Установлено, что ДТП произошло по причине технической неисправности, а именно выхода из строя рулевого управления», — заявляют в ведомстве. Перевернувшийся автобус выпущен в 2003 году. Он был застрахован и зарегистрирован в установленном порядке, прошел техосмотр в марте этого года.

Транспортным средством, в котором находилось 47 пассажиров, управлял зауралец 1991 года рождения с десятилетним водительским стажем, в том числе четыре года — за рулем автобуса. Он задержан полицией в рамках уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

В областном ГИБДД заявляют о пяти пассажирах, получивших телесные повреждения — четырех женщинах и одном ребенке 2007 года рождения. Все они находятся в медицинских учреждениях Кургана. Ранее в областном ГУ МЧС говорили о семи пострадавших, двое из которых были госпитализированы. Ведомство изначально сообщало о возможном отказе рулевого управления. Позже в областном УМВД заявляли, что в районную больницу обратились 13 человек, шесть человек госпитализировали, в том числе двоих — в тяжелом состоянии.