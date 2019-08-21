Тюменским бизнесменам посоветовали кормить китайцев

Тюменские продукты должны поставляться на зарубежные рынки, считают региональные власти Фото: Ксения Фикс © URA.RU

Тюменским бизнесменам помогут наладить экспорт сельскохозяйственной продукции в Китай, поскольку развивать производство, ориентируясь только на российский рынок, не стоит. Об этом сообщил глава региона Александр Моор.

Губернатор посетил предприятие «Сибирь» в Исетском районе, которое уже работает с китайцами. «Перед нами стоит очень серьезная задача по увеличению экспорта сельхозпродукции. Поэтому позитивный опыт, накопленный в данной сфере сельхозпредприятием „Сибирь“, нужно тиражировать. Развивать производство, ориентируясь только на внутренний рынок — это в наше время не самая конструктивная стратегия», — приводят слова губернатора в пресс-службе правительства.

Моор также добавил, что помогать будут не только заходящим на иностранный рынок бизнесменам, но и тем, кто уже занимается экспортом. «Китай — растущий, но очень сложный рынок. И тот, кто сможет проложить туда дорогу и найти партнеров, получает хороший канал постоянного сбыта своей продукции», — пояснил глава региона. Также он заключил, что предпринимателям готовы оказывать не только финансовую, но и образовательную и административную поддержку в развитии экспорта.