В Куртамыше Курганской области, где живет коммунистка Любовь Кудряшова, ратовавшая за восстановление СССР, появились листовки экстремистского содержания. Полиция начала проверку инцидента.
Фотографиями листовок c «URA.RU» поделились читатели. В двух листовках утверждается, что те, кто голосуют за «Единую Россию», «враги народа» и «шакалы», а самих представителей партии власти в них называют «кровососами». Третья листовка, по данным источников, близким к правоохранительным органам, имеет признаки экстремизма и призывает к свержению власти.
«Сообщение зарегистрировано, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято законное решение», — сообщила врио руководителя пресс-службы УМВД по Курганской области Анжелика Полунина.
Помимо выборов губернатора, 8 сентября в Кургамыше состоятся выборы в городскую думу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в отношении Кудряшовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Агентство подробно рассказывало, как движение за восстановление прав граждан СССР продает курганцам справки с печатью «Курганского облисполкома» и переписывается с зарубежными дипмиссиями. Позже Кудряшовой предъявили новое обвинение в призывах к террористической деятельности и принудительно отправили на месяц в психоневрологический диспансер на экспертизу.