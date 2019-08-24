Социолог: массовое увольнение уральских хирургов грозит забастовками бюджетников

О тяжелом положении говорят не только доктора, заявил социолог Александр Долганов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

История с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле рано или поздно спровоцирует забастовки бюджетников, которые по своим масштабам превзойдут политические митинги, заявил «URA.RU» гендиректор фонда «Социум» Александр Долганов.

«Фокус-группы людей из разных сфер и социальных групп показывают: люди подавлены бюрократией и жесткими условиями жизни и труда. Если не начнется систематическая работа по созданию комфортных условий для работы, деньги из федерального центра не спасут ситуацию. В сложившихся условиях неминуем солидарный протест: когда шахтер за учителя, а медик за полицейского», — отметил Долганов.

Он сказал, что в ближайшем будущем не видит потенциала к таким волнениям, но совокупное число людей, которые задействованы в конфликтах аналогичных тому, что происходит в Нижнем Тагиле, превышает многотысячные митинги в Москве.

Массовые увольнения врачей во втором по величине городе Свердловской области начались в конце июля, когда все хирурги Демидовской больницы написали заявления об уходе. 22 августа протест поддержали их коллеги из горбольницы №1. «Последние» хирурги из горбольницы №4 заявили, что также думают уволиться.

Власти пытаются уладить ситуацию. Спецкомиссия провела беседы с каждым доктором в больнице №1. На вакансии в Демидовской больнице также ищут специалистов.