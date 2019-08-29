Ямальцам посоветовали запасаться продуктами

С начала года цены на продукты в магазинах округа выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты рекомендуют ямальцам запасаться продуктами длительного хранения, поскольку с начала года цены на картофель, лук, пшено, морковь, масло и сыр в ЯНАО выросли. Об этом сообщили в окружном департаменте экономики.

В отчете указано, что сильнее всего подорожало пшено: в начале года оно стоило 27,33 рубля за килограмм, а сейчас более 79 рублей. Также выросли цены на лук — килограмм продают в среднем за 51,70 рубля. Морковь стала стоить 53,73 рубля за килограмм, картофель — 41,21 рубля, сливочное масло — 405,41 рубля, а сыры —547,89 руб.

Экономист Константин Селянин отметил, что цены растут во всех регионах России. «Связано это с тем, что у нас есть инфляция, хоть и невысокая, 5%. Продовольствие (до сих пор около 50%) является импортным. Не стоит забывать, что повысился НДС, который касается перевозок», — отметил Селянин.

По его словам, в стране нужно проводить реформы, разрушающие монополии, и менять систему налогообложения. «Обычным людям, к сожалению, приходится советовать запасаться продуктами длительного хранения, если это возможно. Не говорю, что прямо сейчас, но, наверное, запасы делать стоит», — добавил экономист.

В окружном департаменте экономики, согласились, что затраты на логистику влияют на цены. Для ограничения их роста введено госрегулирование предельных торговых надбавок на товары первой необходимости. «Из окружного бюджета выдаются субвенции бюджетам муниципалитетов на возмещение затрат на доставку на фактории и в труднодоступные местности», — заявили в ведомстве.