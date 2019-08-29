Застройщик, обманувший тюменскую элиту, пытается погасить многомиллионные долги одной машиной

Коттеджный парк Алексея Кармолина должен был стать домом для всей элиты региона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменский застройщик Алексей Кармолин, прославившийся из-за скандала с провалом проекта поселка для местной элиты «Мирово-парк», вышел на банкротство с огромными долгами и одним автомобилем в качестве реализуемого имущества. Об этом «URA.RU» рассказал сам Кармолин.

По документам суда за ним числился большой участок 15 соток и дом в коттеджном поселке Патрушево площадью 369,5 квадратных метра. «Дом не пошел на продажу, поскольку это единственное жилье и по закону его не могут реализовать в рамках банкротства», — пояснил Кармолин корреспонденту агентства. При этом его автомобиль Toyota Camri не смогли продать на торгах, сообщается в реестре сведений о банкротстве.

По данным системы СБИС, на бизнесмена записаны шесть действующих компаний. Из них успешной является только одна — «ТЭС-Тюмень» с прибылью в 15 млн рублей. Остальные имеют либо маленькую, либо отрицательную прибыль.

Процедура банкротства Кармолина была инициирована Сбербанком в 2018 году, сумма требований составила 31,4 млн рублей. Деньги он брал на покупку недвижимости. Банк не согласился продавать ее в счет долгов. Сейчас она либо продана, либо записана на других людей.

Тогда же Кармолина обвиняли в попытке вывода из-под ареста имущества ООО «Мастэко» и угрозах арбитражному управляющему. Компания была застройщиком проекта «Мирово-парк». Земли в нем раскупили местные бизнесмены и политики, а также обеспеченные люди из Югры и ЯНАО. Однако из-за конфликта с собственником земли садовым кооперативом «Каринка» проект провалился.