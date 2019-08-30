Тобольский водитель устроил ДТП и перевернул «скорую» на бок

В результате ДТП пострадали два человека Фото: телеграм-канал «ЧС — Тюмень»

В Тобольске на перекрестке проспекта Комсомольский и улицы Юбилейной скорая попала в ДТП и перевернулась на бок. Врачи торопились на вызов к пациенту, сообщили в дежурной части тобольского отдела ГИБДД.

«Скорая ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком. Автомобиль „КИА“ двигался на разрешающий сигнал светофора справа от нее. Водитель легковушки не заметил скорой, произошло столкновение. Машины скорой помощи опрокинулась», — рассказал дежурный ОГИБДД МО МВД России «Тобольский».

После этого автомобиль «Киа» столкнулся с ехавшим в соседней полосе самосвалом дорожных ремонтников. В аварии пострадали врач и фельдшер бригады скорой помощи, оба направлены в приемное отделение областной больницы №3, где они проходят обследование. Состояние их здоровья уточняется. Пациента в автомобиле не было — медработники направлялись на вызов в общественное место, где человеку стало плохо.

«В момент аварии в скорой находились водитель, врач и фельдшер. Сообщение об аварии поступило в 15:02. Диспетчер незамедлительно направил к пациенту, которому стало плохо на улице, ближайшую свободную бригаду СМП и еще одну — на место ДТП», — рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Аналогичный случай произошел в Тюмени в 2013 году. Вводитель «Хонды» не заметила выезжающую на перекресток «скорую» из-за того, что была в капюшоне. В результате столкновения машина медиков перевернулась на бок, находившиеся в ней двое врачей и новорожденный ребенок практически не пострадали. Малыша везли в Патрушевскую больницу для серьезной операции на сердце, которую успешно провели позднее.