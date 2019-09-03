Арендаторы не спешат восстанавливать лесной фонд Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Не все арендаторы лесного фонда Курганской области выполняют взятые на себя обязательства по восстановлению лесов. Допускаются и другие нарушения, заявил директор регионального департамента природных ресурсов Андрей Саркисов, подводя итоги работы лесного хозяйства за восемь месяцев.

В Курганской области сдано в аренду 87% лесов. В регионе отмечаются случаи несвоевременной выплаты арендной платы, не всегда обеспечивается пожарная безопасность. «Ряд арендаторов даже не приступал к высадке саженцев. В целом по региону план выполнен лишь на 40%, лесовосстановительные работы проведены на 2321 га из 5817 запланированных», — приводит пресс-служба областного правительства данные Саркисова.

С арендаторами, которые будут нарушать обязательства по договору аренды и положения лесного кодекса, расторгнут договоры. «Мы будем выстраивать долгосрочные отношения с теми, кто хочет работать добросовестно», — подчеркнул врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Он потребовал актуализировать планы пожаротушения и продолжить очистку лесов от мусора. По данным департамента природных ресурсов, только 31 августа и 1 сентября из лесов региона было вывезено около тысячи кубометров мусора.