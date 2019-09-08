Небольшие города спасли выборы в Тюменской области

Самый высокий процент проголосовавших зафиксирован в Ялуторовске Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В 20:00 в Тюменской области закрылось 170 избирательных участков. Выборы завершились в 17 муниципалитетах региона, где за право быть избранными в думы различного уровня боролись 515 кандидатов. Начался подсчет голосов.

По данным избиркома, самыми активными избирателями оказались жители Ялуторовска — явка там на 18:00 составила 28,42%. В Тобольске на это же время проголосовало 17,78% избирателей, в Тюменском районе — 19,70%, в Тюмени — 11,13%. Информация по 14 муниципалитетам, где завершились выборы в думы сельских поселений, пока недоступна. Серьезных нарушений не зафиксировано, сообщили в региональном корпусе организации «За чистые выборы».

По мнению политолога Андрея Шуклина, относительно высокая явка в глубинке обусловлена тем, что там жители относятся к выборам как к возможности продемонстрировать свою лояльность власти. «Если в областном центре люди более разрознены, то в районах силен коллективизм. Люди в день голосования явкой высказывают поддержку власти», — отметил он.

По мнению политического эксперта Александра Безделова, низкая явка в Тюмени не скажется на легитимности выборов. «Законом не предусмотрен минимальный порог явки, поэтому сомневаться в легитимности выборов не приходится. Другое дело, что мы являемся свидетелем политической апатии», — заметил он.

Всего в регионе прошла 41 кампания. В Тюменской областной думе дополнительно выбирали одного депутата; борьба за один мандат шла на довыборах и в Тобольскую городскую думу. По итогам кампании в думу Ялуторовска изберут новый созыв депутатов (20 мандатов). Еще в 14 муниципалитетах были выборы и довыборы прошли в думы сельских поселений.