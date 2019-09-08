Явка в Зауралье выше, чем на прошлых выборах губернатора

Жители региона спешат на избирательные участки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Явка на выборах в Курганской области к 15:00 составила 29,95%, это выше, чем на выборах в 2014 году. Об этом «URA.RU» сообщили в областном избиркоме.

К 15:00 явка на выборах в Зауралье составила 29,95%, на выборах губернатора в 2014 году явка на этот час составляла 28,47%. Однако в абсолютных цифрах число избирателей, которые пришли на участки, снизилось — это связно с тем, что общее количество жителей региона уменьшилось. Так, если пять лет назад к этому часу проголосовало 209,6 тысяч избирателей, то в этом году их число не достигло 208,5 тысяч.

Как уточнил председатель избиркома Валерий Самокрутов, ожидается, что итоговая явка составит более 40%. Это выше, чем показатель 2014 года. Тогда на участки пришло 39,77% избирателей.

В Зауралье 8 сентября проходит более 300 избирательных кампаний. Жителям Кургана предстоит избрать губернатора и новый состав думы областного центра.