Суд решил судьбу экс-владельца Антипинского НПЗ

Дмитрий Мазуров останется в СИЗО как минимум до 12 декабря
новость из сюжетаУголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ
Экс-владелец Антипинского НПЗ (АНПЗ) Дмитрий Мазуров останется в СИЗО как минимум до 12 декабря. Такое решение вынес Тверской районный суд Москвы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе судебного органа.
«Принято решение продлить арест на три месяца», — заявили в суде. 15 июля суд отправил Мазурова под арест до 12 сентября. Получить оперативный комментарий от ГК «Новый Поток» (которой принадлежал АНПЗ) не удалось.
Мазуров был задержан 13 июля. По версии МВД, он растратил 600 млн долларов, взятых в кредит у нескольких российских коммерческих банков. Если его вина будет доказана в суде, Мазурову может грозить до 10 лет лишения свободы.