Текслер дал проверочное задание претенденту в сенаторы

Через несколько дней Алексей Текслер назовет имя сенатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Формирование будущей городской думы Челябинска, которой предстоит выбирать мэра, меняет и планы врио губернатора Алексея Текслера по кандидатуре сенатора от исполнительно власти региона. Еще два месяца мало кто сомневался, что этот пост достанется омбудсмену Маргарите Павловой. Но теперь все зависит от того, как справится со своей задачей председатель Заксобрания области Владимир Мякуш, еще один возможный сенатор, перед которым Текслер поставил задачу не дать ни одном клану большинства мандатов в органе местного самоуправления. Наблюдатели советуют не вычеркивать и депутата Госдумы Валерия Гартунга. «URA.RU» оценило шансы каждого из сенаторской тройки Текслера, а также факты, какие могут повлиять на его решение.

Сенаторство Гартунга погасит вечный политический конфликт

Включение лидера челябинских эсеров, депутата Госдумы Валерия Гартунга в сенаторскую тройку, эксперты изначально оценили как политический союз Текслера со «Справедливой Россией». Эсеры отказались от участия в губернаторских выборах и сосредоточились на выборах в райсоветы Челябинска и получили пакет мандатов, а теперь еще и рассчитывают попасть в гордуму. На Гартунга, как на будущего сенатора, никто всерьез не ставит, хотя источники «URA.RU» считают иначе.

Валерий Гартунг конфликтовал со всеми губернаторами, кроме Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Такой вариант обсуждался. Но у Гартунга, скорее, амбиции на роль лидера партии, а председателю „СР“ Сергею Миронову когда-нибудь придется передавать власть, — говорит источник. — Но есть вариант с тем, что Гартунг, если войдет в Совет Федерации, станет не рядовым сенатором, а, к примеру, заместителем председателя. С учетом того, что в руководстве Совфеда, так как у председателя Валентины Матвиенко истекают полномочия, возможны перемены. И, наконец, назначение Гартунга сенатором от исполнительной власти, покончит с тем его вечным конфликтом со всеми прежними губернаторами. Этот конфликт длится больше десяти лет и мир дорогого стоит».

«Не надо забывать о том, что Гартунг занимает в Госдуме пост первого заместителя комитета экономической политики и промышленности, — отметил в разговоре с „URA.RU“ политтехнолог Дмитрий Чудиновских. — А Текслер уже обозначил свое внимание к этим вопросам, воссоздав министерство промышленности региона, и если он делегирует Гартунга в Совфед, то значит рассчитывает на него как на хорошего лоббиста, имеющего длительный опыт работы на федеральном уровне. Да и видно, что они, Текслер и Гартунг, как-то сразу потянулись друг к другу».

Сам Гартунг в день выборов губернатора, на которых победил Текслер, был в Челябинске, лично контролировал как идут выборы в райсоветы. Поздравил Текслера с победой и уехал в Москву. Перед этим провел еще несколько переговоров и убедился, что несколько эсеров получат мандаты гордумы.

Мякуш должен сдать экзамен

Но если Гартунга формирование думы волнует только с точки зрения получения собственной фракции, то для Мякуша, не только спикера ЗСО, но и лидера челябинских единороссов, решение вопроса влияет на его дальнейшую карьеру. Выборы в семь райсоветов Челябинска получились на редкость скандальными. При этом в самой «Единой России» политические группировки забыв о партийной дисциплине воевали друг с другом, а на грозные окрики со стороны Мякуша не реагировали.

Владимир Мякуш уже заявил, что примет предложение губернатора, если его делегируют в Совет Федерации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за того, что лидер партии никак не мог повлиять на ситуацию, за неделю до выборов заговорили о том, что спикер Заксобрания потеряет свои посты. Совет Федерации называли как одним из вариантов «почетной ссылки». Сам Мякуш в узком кругу говорил, что не хотел бы переезжать в Москву. Но в разговоре с прессой подчеркивает, что примет любое решение Текслера. «Я человек команды. Как команда решит, так я и поступлю», — заявил он.

Но прежде чем Мякушу будет озвучено какое-либо предложение, он должен сформировать будущую городскую думу. Так, чтобы ни один политический клан или финансово-промышленная группировка не смогли получить большинства, то есть исправить ошибки допущенные в ходе выборов в райсоветы. Именно этим сейчас и занят спикер ЗСО.

Мякуш с 2005 года руководит партией и областным парламентом. В этом году он отметил 71-летие. Текслер для него — уже четвертый губернатор. И при каждом из них ходили слухи, что Мякуша вот-вот сменит человек каждого последующего главы региона. На этот раз про переезд депутата в Москву говорят уже серьезно. Еще и потому, что Текслер значительно омолаживает свою команду.

Политолог Евгений Маклаков считает, что возможный переезд Мякуша в Москву выглядит логично в свете обновления команды руководителей области. «Мякуш и Текслер — люди не только разного возраста, но и разной формации, разные по стилю управления и принятия решений. Возможно, им было бы сложно работать. Оба достаточно эффективны, но они достигают цели разными путями. Это может вносить дисбаланс и создавать почву для внутренних конфликтов», — объясняет эксперт.

Павлова подходит идеально

Несмотря на разговоры о том, что сенатором может стать Мякуш, большинство наблюдателей уверены, что в Совет Федерации будет делегирована уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова. Это связано с тем, что Матвиенко уже не раз давала понять: надо продвигать женщин-политиков, а сам Совет Федерации не должен быть местом почетной ссылки возрастных отставников.

Маргарите Павловой роль сенатора будет к лицу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тележурналистка Маргарита Павлова стала детским омбудсменом в 2010 году при губернаторе Михаиле Юревиче, в 2015 году, уже при Борисе Дубровском, заняла пост уполномоченного по правам человека. Она никогда не была замечена в связях с какой-либо ФПГ, участвовала в двух избирательных кампаниях. Была в тройках лидеров «ЕР» на выборах в Госдуму в 2011 году и на выборах в ЗСО в 2015 году, но отказывалась от мандата депутата.

«Я изначально говорил и сейчас скажу, что, на мой взгляд, основной претендент — Маргарита Павлова. По той причине, что это будет для нее серьезный рост и хорошая мотивация для энергичной отработки в интересах региона задач, которые поставит перед ней губернатор», — считает политолог Александр Мельников. Сама Павлова, по слухам, готова к переезду, но продолжает работатью

«Я назову имя сенатора после официального вступления в должность», — заявил Текслер. Инаугурация состоится 20 сентября. 19 сентября будет сформирована гордума.