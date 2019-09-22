Объединение России и Белоруссии может начаться уже в конце 2019 года Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

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Протесты в Москве и последовавшие за ними судебные решения породили новый тренд: фигурантов «уголовок» отстаивают даже священники и аполитичные знаменитости. В итоге консолидация россиян и шумиха в соцсетях привели к освобождению актера Устинова. Разбираемся, почему правосудие в России начинает работать под давлением Инстаграма.

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