РПЦ наметила для себя новую цель: и государству это не понравится

Эксперты уверены, что патриарх Кирилл заранее знал о письме священников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Русская православная церковь осознанно включается в обсуждение уголовных дел против участников акций протеста в Москве, чтобы создать для себя новый имидж. По мнению экспертов, коллективное письмо священников, призвавших суд к пересмотру спорных приговоров, является эффективным PR-ходом, за которым последует продолжение. Тем не менее, стратегия РПЦ является достаточно рискованной — церковь может вступить в конфликт с государством

РПЦ хочет уйти от негативного образа, который сформировался вокруг церкви за последние годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

17 сентября 40 православных священников опубликовали на портале «Православие и мир» открытое письмо c просьбой о пересмотре приговоров фигурантам дела о протестах в Москве. За сутки число подписантов увеличилось до 78. Позже официальный представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал обращение «политическим действием». При этом в РПЦ отметили, что таким образом священнослужители попытались удовлетворить общественный запрос на справедливость.

По мнению религиоведа Сергея Петрова, сам факт появления такого письма уже говорит о серьезных изменениях внутри РПЦ: «Еще недавно такое невозможно было представить — после подобного выпада людей отстраняли от служения. Однако сейчас это происходит. Более того, озвученная официальная позиция РПЦ также видится вполне либеральной», — пояснил он «URA.RU». По его словам, церковь пытается сменить собственное позиционирование: «Такой шаг, в частности, показывает, что РПЦ — не филиал государства, а самостоятельный институт, что она не подавлена. Можно вспомнить, что церковь, которая отождествляла себя с царским режимом, очень сильно пострадала».

Петров также выразил уверенность, что письмо священников «не является самодеятельностью». «Уверен, что о подготовке такого письма патриарх знал — подобное просто невозможно утаить», — признал собеседник агентства.

На фоне настроений в обществе у РПЦ появилась уникальная возможность аннулировать негатив, который в последнее время церковь в большом количестве аккумулировала, считает эксперт Института региональной экспертизы Марат Хамидуллин. «Можно вспомнить и непримиримую позицию духовенства по поводу Pussy Riot, и далеко не миролюбивые заявления по конфликту с Украиной», — пояснил собеседник «URA.RU». По его словам, необычное включение в протестную повестку дает церкви шанс показать совсем иное лицо: «Сейчас в обществе наблюдается острый запрос на справедливость, и РПЦ готова удовлетворить это требование. Но государству это может не понравиться — в таком ракурсе церковь становится конкурентом».

В то же время историк религий Юрий Табак в разговоре с «URA.RU» отметил, что пока сложно делать далекоидущие выводы на основании одного письма. Он уточнил, что как минимум треть из списка священников, подписавших резонансное письмо, «давно известна». «Эти люди выделялись достаточно либеральными взглядами, которые, как правило, не присущи значительной части куда более консервативного духовенства. Позиция 50 священников — это еще не позиция всей церкви. За ситуацией надо наблюдать в динамике», — пояснил он.

На своевременность публикации письма священников и последующего комментария РПЦ указывает генеральный директор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. В беседе с «URA.RU» эксперт отметил, что в данном случае РПЦ, наконец, уместно выступила в естественной своей роли морального авторитета для большой группы людей — своей паствы. «Это не столько пиар, сколько публичная политика, в том смысле, что это публичное обсуждение темы, которая затрагивает большие группы населения. С точки зрения воздействия на общество, на мой взгляд, ход хороший, который немного исправляет репутацию мракобесов и ретроградов — а именно такая в последнее время формировалась у высших иерархов РПЦ», — подчеркнул Еловский.