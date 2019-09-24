Расследование смертельного ДТП, которое устроил сын чиновника Росгвардии, передано в СК

Дело на контроле у прокурора области Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Расследование резонансного ДТП с двумя погибшими, которое устроил сын замкомандущего Росгвардии в УрФО, передано в Следственный комитет. Об этом «URA.RU» сообщили в прокуратуре Свердловской области и региональном управлении СК. Ранее дело вело Главное следственное управление свердловского ГУ МВД.

«Учитывая повышенный общественный резонанс, вызванный обстоятельствами произошедшего ДТП, с целью проверки действий подсудимого на предмет их умышленного характера по постановлению, подписанному лично прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым, данное уголовное дело передано из спецотдела ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области в следственное управление СК РФ по Свердловской области», — рассказали агентству в пресс-службе облпрокуратуры. Расследование находится на контроле у прокурора области.

Резонансное ДТП случилось 4 августа на улице Малышева в Екатеринбурге: водитель KIA Rio пролетел два светофора на красный и врезался в стоящие на перекрестке машины. Основной удар пришелся на такси Uber: погибли водитель и пассажир, еще троих госпитализировали. 13 августа после допроса Васильев был задержан, суд отправил его под арест.

На записи очевидцев сразу после аварии видно, что Владимир Васильев был в неадекватном состоянии: эксперты считают, что он находился под воздействием наркотика мефедрона, однако экспертизы показали, что он был трезв. Его семья предложила деньги родственникам одного из погибших в ДТП — таксиста Александр Трушкова, но те отказались.