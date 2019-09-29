Из-за желания Москвы сэкономить на Универсиаде Екатеринбург может лишиться важных объектов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Главные темы уходящей недели:

Владимир Путин встретился с членами правительства и обсудил три самые важные темы для россиян. Разговор получился честным и жестким. Рассказываем, какие указания президента выполнят в первую очередь.

Москва хочет лишить Екатеринбург строек универсиады. Из-за желания власти сэкономить уральская столица рискует остаться без новых объектов, которые планировали строить за федеральный счет. Лоббисты Урала обещают международный скандал.

А вот строительство собора Святой Екатерины в уральской столице точно будет. Горожане предложили 61 площадку, но на голосование вынесут лишь две. Рассказываем, почему в бюллетенях не будет ответа «против всех» и кто проконтролирует честность опроса.

На российских дорогах может возникнуть всплеск ДТП. Все из-за идеи власти списывать банкротам штрафы за нарушение ПДД.

В России создают контроль за экономикой интернета. Сейчас из-за «серого» онлайн-рынка рекламодатели теряют миллиарды рублей. Разбираемся, как инициатива отразится на компаниях и блогерах, накручивающих «лайки» и просмотры.

И напоследок — наши традиционные «Инсайды»! В новом выпуске можно прочитать о «черных метках» челябинского губернатора Текслера, скором походе силовиков в мэрию Екатеринбурга и политических планах Ольги Глацких.