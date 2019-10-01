Врачи в Курганской области получают зарплату в три раза больше, чем чиновники

По зарплате врачей Зауралье перевыполнило «майские указы» президента Фото: depositphotos.com

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Средняя заработная плата врачей в Зауралье составляет более 60 тысяч рублей. Это почти в три раза больше, чем получают зауральские госслужащие. Такие данные приведены на официальной странице территориального Фонда обязательного медицинского страхования со ссылкой на директора департамента здравоохранения Ларису Кокорину.

«По итогам 8 месяцев 2019 года заработная плата врачей в Курганской области составила 61,3 тысячи рублей, среднего медицинского персонала — 29,9 тысячи рублей, младшего медперсонала — 26 тысяч рублей», — цитируют Кокорину. Цифры по зарплатам глава департамента озвучила на коллегии по реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Согласно майским указам президента, зарплата врачей должна составлять 200%, а среднего медперсонала — 100% от средней зарплаты по региону. В Курганской области средняя зарплата составляет около 25 тысяч рублей.

Ранее Росстат озвучил данные по зарплате чиновников в регионах. Курганская область вошла в топ-10 аутсайдеров. Государственные и муниципальные служащие получают в Зауралье в среднем 21,7 тысячи рублей.