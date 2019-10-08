Началась борьба за кресло главы «курганской рублевки»

В Кетовском районе объявили конкурс на главу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кетовском районе, так называемой «курганской рублевке», объявлен конкурс на главу. Решение о начале приема документов накануне приняли депутаты Кетовской районной думы, рассказал «URA.RU» председатель думы Василий Корепин. Пока документ не опубликован.

«Решение приняли 7 октября на заседании думы», — уточнил Корепин. Прием документов от кандидатов на пост главы района начнется 11 октября и продлится до 29 октября. Конкурс по отбору претендентов пройдет 29 ноября, уточнили в районной думе.

Сейчас Кетовский район временно возглавил Виктор Дударев, бывший депутат «единоросс» Курганской гордумы, который не прошел на выборах 8 сентября. В должности руководителя района Дударев с 3 октября, ранее он был директором МАО «Оздоровительный комплекс» Кургана.

«Пока ничего не могу сказать о нем, мы не встречались, — сказал „URA.RU“ спикер районной думы Василий Корепин. — С прежним главой Владимиром Архипов мы плодотворно работали. Серьезный парень, работоспособный. Район наконец-то начал избавляться от приставки „курганская рублевка“. Надеемся, Архипов будет курировать район, находясь в новой должности».

Прежний глава Владимир Архипов пошел на повышение. В правительстве он получил должность заместителя губернатора — директора департамента АПК. До Архипова Кетовским районом руководил Александр Носков, осужденный за получение взяток и снова попавший в центр внимания силовиков.

Кетовский район называют «курганской рублевкой» из-за дороговизны земельных участков и наличия шикарных коттеджей.