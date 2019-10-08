На выборы мэра Ноябрьска заявился кандидат, которого поддерживает округ

Алексей Романов руководит самым южным городом Ямала с 2016 года Фото: Сергей Кутовой © URA.RU

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Врио главы Ноябрьска Алексей Романов стал третьим кандидатом на пост мэра. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Романов — фаворит, так как имеет поддержку округа. Несмотря на публичные претензии главы округа Дмитрия Артюхова к главе города в период уборки снега губернатор глобально оценивает работу команды управления „южными воротами“ Ямала как позитивную», — отметил источник.

Алексей Романов родился в 1973 году в Тюмени, после чего вместе с родителями переехал в Новый Уренгой в 1978 году. В 1998 году окончил Тюменский госуниверситет по специальности экономист и был принят на работу в ОАО «Запсибкомбанк» в поселке Тарко-Сале, где за четыре года прошел путь от экономиста до руководителя местного филиала банка. Позже был депутатом думы Тарко-Сале (2005—2008 годы), замглавы Пуровского района по вопросам финансов (2008—2011 годы), главой поселка Уренгой (2011—2016 годы). В 2016 году был назначен главой администрации Ноябрьска.

Документы для участия в конкурсе от претендентов будут принимать до 9 октября. Выборы пройдут 17 октября. Ранее «URA.RU» сообщало, что заявления на конкурс подали замначальника департамента имущественных отношений мэрии Михаил Яковлев и соратник экс-главы мэрии Ноябрьска (ЯНАО) Жанны Белоцкой — Владислав Камыш.