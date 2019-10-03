Мэром Ноябрьска хочет стать соратник экс-главы администрации

Соратник экс-главы мэрии Ноябрьска (ЯНАО) Жанны Белоцкой — Владислав Камыш — станет вторым кандидатом на пост главы города. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации инсайдера, документы в конкурсную комиссию Камыш подаст днем 3 октября. «Бывший первый заместитель главы города при Жанне Белоцкой всегда считался правой рукой экс-градоначальницы и его выдвижение, хоть и неожиданное, но интересное. Он может составить реальную конкуренцию действующему главе Алексею Романову в понимании хозяйственного развития города», — уточнил собеседник. В конкурсной комиссии отметили, что им пока неизвестно о предстоящем выдвижении Камыша.
Белоцкая, напомним, досрочно сложила полномочия в январе 2016 года из-за растущего недовольства управленческой командой мэрии и осуждения ее сына за ДТП со смертельным исходом. После ее отставки, Камыш также покинул администрацию. Он перешел на работу в Тюменский район, где занял пост зама главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На данный момент он является исполнительным директором «Ноябрьской транспортной компании».
Ранее сообщалось, что первым кандидатом на пост главы города стал замначальника департамента имущественных отношений мэрии Михаил Яковлев. Документы от претендентов будут принимать до 9 октября. Выборы пройдут 17 октября.
Источники «URA.RU» отмечали, что, вероятнее всего, пост главы города сохранит Алексей Романов. Хотя градоначальнику не раз приходилось выслушивать критику в свой адрес со стороны губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, по данным источников, глава региона в целом доволен работой Романова и хочет дать ему возможность завершить начатые проекты.