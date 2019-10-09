В Зауралье нашли дорогу, где водителей могут массово лишать прав

Ремонт дороги длится почти полгода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ремонт дороги на участке трассы «Иртыш» в Курганской области провоцирует аварийные ситуации. Соответствующая жалоба об этом размещена на сайте «Обратись». Автор обращения отмечает, что водители здесь часто вынужденно нарушают правила дорожного движения.

«На трассе возле села Колташево каждый день возникает чрезвычайно опасная ситуация. Водители превышают скорость, совершают двойной обгон, двигаются по встречной, на запрещающий сигнал светофора», — написал обращение местный житель. Он попросил выставить на место экипаж ГИБДД: «Можно за сутки лишить прав сотни людей!».

Администрация Кетовского района отреагировала на жалобу, с грифом «отказать». «Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории Курганской области, относится к компетенции ФКУ Упрдор „Южный Урал“», — указано в ответе. «Ремонт на данном участке закончится 1 ноября. Ремонт второго участка, который располагается ближе к Кургану, будет продолжен еще в 2020 году», — сообщил «URA.RU» начальник отдела капитального строительства управления дорог «Южный Урал» Дмитрий Киселев.

В областной ГИБДД пообещали прокомментировать обращение в ближайшее время.