Мэрия Тюмени оставила горожан без бомбоубежищ

Пять бомбоубежищ в Тюмени находятся в ненадлежащем состоянии (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрию Тюмени уличили в том, что она не содержит городские бомбоубежища в надлежащем состоянии. Это стало известно по результатам проверки ГУ МЧС по Тюменской области, итоги которой опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Проверка была проведена со 2 по 27 сентября. «Не обеспечено поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению (приему укрываемого населения) защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории г. Тюмени (ул. Судоремонтная, 1а; ул. Ленинградская, 2; ул. Первомайская, 20; ул. 30 лет Победы, 29 строение 6; ул. Республики, 200 строение 6)», — говорится в заключении проверяющих. Прокуратура выписал представление об устранении нарушений до 1 июня 2022 года.

В каком именно состоянии находятся бомбоубежища, неизвестно. Получить оперативный комментарий от МЧС и городского департамента безопасности жизнедеятельности не удалось.