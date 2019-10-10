Бывший глава «курганской Рублевки» обжалует свой арест

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков намерен оспаривать решение суда о своем аресте на время следствия. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Носкова Владимир Менщиков.
Адвокат рассказал, что в ближайшее время получит решение суда по аресту Носкова, а потом пообщается с обвиняемым. «Но в любом случае будем обжаловать», — заявил Менщиков.
Александр Носков отправлен в СИЗО до 13 ноября. Эта мера пресечения принята на время расследования уголовного дела бывшего чиновника, которое возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Нарушения выявлены при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе строительства водопровода в селе Кетово. В расследовании участвовали сотрудники УФСБ по Курганской области.