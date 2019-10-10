09 октября 2019
08 октября 2019

Бывший глава «курганской Рублевки» обжалует свой арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение меры пресечения на время следствия бывшему главе Кетовского района Носкову Александру. Курган
Александра Носкова отправили в СИЗОФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Александр Носков намерен оспаривать решение суда о своем аресте на время следствия. Об этом «URA.RU» сообщил адвокат Носкова Владимир Менщиков.

Адвокат рассказал, что в ближайшее время получит решение суда по аресту Носкова, а потом пообщается с обвиняемым. «Но в любом случае будем обжаловать», — заявил Менщиков.

Александр Носков отправлен в СИЗО до 13 ноября. Эта мера пресечения принята на время расследования уголовного дела бывшего чиновника, которое возбуждено по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Нарушения выявлены при реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в ходе строительства водопровода в селе Кетово. В расследовании участвовали сотрудники УФСБ по Курганской области.

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