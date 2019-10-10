Похитившая курганца девушка обвиняется в продаже наркотиков

Подозреваемые в похищении человека отправились в СИЗО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Девушка, которая попала на видео при похищении человека в Кургане, обвиняется в продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«27-летняя девушка на момент похищения человека являлась обвиняемой по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, которое также находится в производстве следователей следственного отдела по городу Кургану», — говорится в релизе ведомства. Пострадавший молодой человек в преступлении с наркотиками не фигурирует. «Похищенный юноша не проходит по делу и не является свидетелем в обвинении девушки в незаконном обороте наркотиков», — уточнила «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курганской области Олеся Дергунова.

Задержанным предъявлено обвинение в похищении человека. По ходатайству следователя суд поместил подозреваемых под стражу.

Похищение человека возле торгового центра «Гипер сити» попало на видео очевидцев 6 октября. Трое злоумышленников, в том числе молодая девушка, силой посадили 18-летнего курганца в машину и увезли на окраину города, где требовали вернуть долг. Задержали подозреваемых сотрудники полиции и Росгвардии.