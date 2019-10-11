Руководитель Кетовского района Виктор Дударев раньше был депутатом Курганской городской думы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

У исполняющего обязанности главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки») Виктора Дударева, появилась страница в Instagram. Руководитель района рассказывает подписчикам о работе.

В одной из свежих публикаций Виктор Дударев пишет о выполнении поручения полпреда президента в УрФО Николая Цуканова по ремонту монумента погибшим в Великой Отечественной войне у Введенской школы №1. «Участие в восстановлении монумента приняли жители села и депутаты Курганской областной думы вместе с председателем Дмитрием Фроловым», — сообщил подписчикам Дударев.

Дударев сообщил корреспонденту «URA.RU», что сам ведет страницу в социальной сети. «Instagram веду самостоятельно, во время отсутствия [или] без доступа интернета размещать информацию помогает сотрудник», — отметил он.

Виктор Дударев возглавил район 3 октября. Его назначили на место ушедшего на повышение Владимира Архипова. Прием документов на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Кетовского района стартует 11 октября. Имя нового руководителя будет названо 29 ноября.