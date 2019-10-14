Кандидатов на пост мэра в ямальском городе стало меньше

Конкурная комиссия по отбору кандидатов зарегистрировала Марину Трескову и Виталия Баева Фото: instadmlbt

новость из сюжета На Ямале выбирают глав трех городов

Марину Трескову и Виталия Баева зарегистрировали в качестве кандидатов на пост главы администрации Лабытнанги (ЯНАО). Евгений Сорокин, который был третьим кандидатом, не прошел конкурс. Соответствующее сообщение размещено в официальном instagram-аккаунте администрации.

«В Лабытнанги состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. Решением конкурсной комиссии на должность главы города Лабытнанги зарегистрированы два кандидата — Марина Трескова и Виталий Баев. Окончательный вердикт будет вынесен депутатами», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии не удалось. На звонки журналиста «URA.RU» никто не ответил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что на пост главы Лабытнанги претендовали трое: врио главы горадминистрации Марина Трескова. Она, по мнению политологов и источников агентства, считается основным кандидатом. Помимо нее, в борьбе за место мэра подали заявки замначальник управления ЖКХ и транспорта города Евгений Сорокин и начальника управления экономики Виталий Баев.