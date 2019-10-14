Давние противники сойдутся в борьбе за кресло главы зауральского района

Директор ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сергей Колесников заявился на конкурс на должность главы Каргапольского района Курганской области. Ранее он уже претендовал на этот пост. О кандидате «URA.RU» рассказали в администрации района.
«В комиссию пока поступили документы от одного претендента, Колесникова Сергея Павловича. Прием документов еще ведется, 15 октября последний день», — уточнили в администрации. Действующий руководитель Каргапольского района Сергей Князев в разговоре с «URA.RU» заявил, что намерен продолжить работу на своем посту. «Документы принесу сегодня, они уже готовы», — сказал Князев.
Сергей Князев и Сергей Колесников уже были конкурентами за пост главы района в 2014 году. На предыдущих — прямых — выборах Князев победил, набрав более 66% голосов. Сергея Колесникова поддержали 25% избирателей.
Комиссия по отбору кандидатов на пост главы района состоится 5 ноября.