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Давние противники сойдутся в борьбе за кресло главы зауральского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание аграрного комитета облдумы Курган, князев сергей, сухнев виктор
Глава Каргапольского района Сергей Князев (справа) занял пост при прежнем губернаторе Алексее КокоринеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Директор ГБУ «Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Сергей Колесников заявился на конкурс на должность главы Каргапольского района Курганской области. Ранее он уже претендовал на этот пост. О кандидате «URA.RU» рассказали в администрации района.

«В комиссию пока поступили документы от одного претендента, Колесникова Сергея Павловича. Прием документов еще ведется, 15 октября последний день», — уточнили в администрации. Действующий руководитель Каргапольского района Сергей Князев в разговоре с «URA.RU» заявил, что намерен продолжить работу на своем посту. «Документы принесу сегодня, они уже готовы», — сказал Князев.

Сергей Князев и Сергей Колесников уже были конкурентами за пост главы района в 2014 году. На предыдущих — прямых — выборах Князев победил, набрав более 66% голосов. Сергея Колесникова поддержали 25% избирателей.

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы района состоится 5 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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