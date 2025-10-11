Почти полсотни дронов ВСУ сбили в небе над российскими регионами

За ночь над Россией сбили 42 украинских беспилотника
ПВО сбила 42 украинских дрона над шестью регионами России за ночь
ПВО сбила 42 украинских дрона над шестью регионами России за ночь Фото:
Украинские атаки по российским регионам

Системы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией шести регионов России. Наибольшее количество воздушных целей сбито в небе над Волгоградской и Ростовской областями.

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Министерстве обороны РФ,

Над Волгоградской областью нейтрализовано 19 БПЛА, над Ростовской — 15. Еще 8 дронов сбито в небе над Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и Республикой Башкортостан.

Массированные атаки беспилотников стали продолжающейся попыткой Украины нанести удар по критической инфраструктуре российских регионов. Системы ПВО демонстрируют высокую эффективность противодействия воздушным угрозам.

Ранее , 10 октября, российские системы ПВО успешно отразили новую попытку украинских сил атаковать территорию страны. Согласно информации Минобороны РФ, в течение ночи было уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество воздушных целей сбито в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.Карта ударов БПЛА на 10 октября — в материале URA.RU.

