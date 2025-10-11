Почти полсотни дронов ВСУ сбили в небе над российскими регионами

Системы ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника над территорией шести регионов России. Наибольшее количество воздушных целей сбито в небе над Волгоградской и Ростовской областями.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября до 7.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в Министерстве обороны РФ,
Над Волгоградской областью нейтрализовано 19 БПЛА, над Ростовской — 15. Еще 8 дронов сбито в небе над Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и Республикой Башкортостан.
Массированные атаки беспилотников стали продолжающейся попыткой Украины нанести удар по критической инфраструктуре российских регионов. Системы ПВО демонстрируют высокую эффективность противодействия воздушным угрозам.
Ранее , 10 октября, российские системы ПВО успешно отразили новую попытку украинских сил атаковать территорию страны. Согласно информации Минобороны РФ, в течение ночи было уничтожено 23 беспилотных летательных аппарата. Наибольшее количество воздушных целей сбито в небе над Белгородской областью и акваторией Черного моря.Карта ударов БПЛА на 10 октября — в материале URA.RU.
