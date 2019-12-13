На «перезагрузку» столицы Ямала выделят рекордную сумму

Общая сумма бюджета составит 10 миллиардов 426 миллионов рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) примут бюджет на 2020 год. Общая сумма составит более 10 миллиардов и станет рекордной для города, сообщили «URA.RU» в мэрии.

«Сегодня городская дума принимает основной документ на 2020 год. Общая сумма бюджета составит 10 миллиардов 426 миллионов рублей. Это на два миллиарда больше, чем в прошлом», — отметили там.

В 2020 году Салехард ждет «перезагрузка». О ее необходимости ранее говорил и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он поручил ускорить темпы переселения граждан из аварийного жилья. Именно поэтому со следующего года в городе стартуют масштабные стройки — новый микрорайон Обдорский, детские сады, школы. На сферу образования направят 41% от принятого бюджета.

Также планируется отремонтировать восемь автомобильных дорог, провести реконструкцию четырех и построить новые в микрорайонах Солнечный и Юбилейный. Всего — 7,5 километров.

На отрасль ЖКХ планируется направить 17,5 процентов от общего объёма расходов бюджета. В Салехарде при поддержке Правительства автономного округа появится дополнительно 9 единиц новой снегоуборочной техники. В мэрии отметили, что это значительно повлияет на скорость и качество очистки города от снега.