С неожиданным заявлением о западном мультфильме выступил телеведущий Алексей Казаков Фото: скрин видео с youtube-канала «Россия 24»

Ведущие телеканалов «Россия 24» и «Россия 1» рассказали о «русофобской истерике», которая началась в связи со скорым выходом мультфильма «Супермен: Красный сын», снятого по комиксу DC. В частности, к подобным выводам пришел журналист федерального канала Алексей Казаков.

«История посвящена одному из самых популярных персонажей — Супермену. Судя по первым кадрам трейлера, вместо латинской S на груди у него серп и молот, а шею прикрывает форменный воротник, срисованный с русской шинели. Действует он в СССР во времена холодной войны, так что все щедро сдобрено развесистой клюквой», — заявил он в эфире «России 24», комментируя выход трейлера мультфильма (сама анимационная картина выйдет на экраны в 2020 году).

Казаков отметил, что красный Супермен оказывается борцом за социализм, мировой интернационал и Сталина, в мультфильме падают угрожающие США советские спутники. «А еще Бэтмен в роли агента КГБ. Соответственно, он рассекает в шапке-ушанке. Такая себе альтернативная реальность», — оценил сюжет Казаков, заявив о «русофобской истерике» на Западе из-за выхода этого мультфильма.

Позднее о «русофобском» подтексте, якобы имеющемся в «Супермене», заявили и ведущие программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и Евгений Попов. По их мнению, происходящее является еще одним свидетельством «очернения» РФ на Западе.

Ранее сообщалось, что в основу нового мультфильма «Супермен. Красный сын» лег комикс Марка Миллара, который решил задаться вопросом о том, что было бы, если бы Супермен родился и вырос в Советском Союзе. Производством картины занималась компания Warner Home Video. Супермену свой голос подарил актёр Джейсон Айзекс («Питер Пэн», «Патриот»), «советскую версию» Лоис Лэйн озвучила Эми Экер («В поле зрения»), а Иосифа Сталина — Уильям Салиерс.