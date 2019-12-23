Владельца крупнейшего завода в Тюмени заставят вернуть бывшим партнерам десятки миллионов рублей

В результате банкротства застройщика коттеджный поселок был заморожен (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Владельца одного из крупнейших заводов Тюмени по производству кирпича «Инвест-силикат-стройсервис» Владимира Черепанова планируют заставить вернуть банкротящейся компании «Стройтрест» 58 млн рублей. Эти деньги — компенсация за 12 квартир в коттеджном поселке «House-club», которые были переданы ему владельцами застройщика. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражного суда.

«Сделки будут оспариваться, деньги — возвращаться в конкурсную массу», — сообщил арбитражный управляющий «Стройтреста» Павел Сидор. В суде уже были оспорены сделки взаимозачета между застройщиком и заводом «ИСС» на сумму 43,2 млн рублей.

Владимир Черепанов на вопрос агентства не ответил. Ранее владелица компании «Стройтрест» Лариса Черникова заявляла, что сделки были оформлены на тот момент, когда он был совладельцем компании.

Ранее «URA.RU» сообщало, что банкротство застройщика было инициировано «Сбербанком» как поручителем по просроченному кредиту «ИСС». В результате было приостановлено строительство поселка «House Club», в котором получение квартир ожидают 25 дольщиков.

Арбитражный управляющий «Стройтреста» заявлял, что в отношении владельца компании Ларисы Черниковой заведено уголовное дело, эту информацию не подтвердили в региональном управлении СК. Сама женщина считает, что ее компанию банкротят для осуществления рейдерского захвата, отказав в реструктуризации долга.

В Уральском банке «Сбербанка России» «URA.RU» сообщили, что со стороны заемщика и поручителя не поступало предложений о реструктуризации, банкротство начато после трехмесячной просрочки кредита в размере 300 тысяч рублей.