Суд признал законной передачу материалов по челябинскому экс-губернатору силовикам

Московский суд обнародовал материалы по экс-губернатору Борису Дубровскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Москвы отказал АО «Южуралмост» в признании незаконным решения о передаче материалов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в правоохранительные органы. Это следует из материалов суда, на котором само решение ФАС, ставшее причиной отставки Дубровского с поста главы региона, отменили.

«Решение признается незаконным, поскольку доказательств наличия в действиях заявителей вменяемых им нарушений не доказано, — говорится в материалах суда. — В удовлетворении требования АО „Южуралмост“ о признании незаконным направления материалов в Следственный департамент МВД и в Генпрокуратуру РФ отказать».

18 марта ФАС России обвинило Дубровского в картельном сговоре с АО «Южуралмост» по организации контрактов на ремонт и содержание дорог в регионе. 19 марта Дубровский ушел в отставку. В материалах ФАС говорилось, что именно при Дубровском «Южуралмост» занял лидирующее положение на рынке, выигрывая большинство контрактов.

В суде с этим утверждением не согласились. Как говорится в материалах, «Южуралмост» является правопреемником ЗАО «Южуралавтобан». Это ЗАО также занимало лидирующее положение на рынке, когда регионом руководил Михаил Юревич. В ФАС заявили, что будут оспаривать решение суда. Адвокат Дубровского Рустам Курмаев обещал дать «URA.RU» комментарий позднее.

Уже после отставки Дубровского стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело, но это решение отменили. Позже материалы вернули в МВД для проведения дополнительной проверки. Адвокат Юревича Игорь Трунов направил в правоохранительные органы ходатайство о проверке Дубровского на причастность к организованной преступной группировке.