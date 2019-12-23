Газпром продает гостиницу скандальной ямальской дочки

Девятиэтажное здание в Новом Уренгое оценили почти в 335 млн рублей Фото: «Газпром», сайт продажи непрофильных активов

В Новом Уренгое (ЯНАО) выставлена на продажу гостиница для иностранных специалистов, принадлежащую Ново-Уренгойскому газохимическому комплексу (ООО НГХК). Объявление об этом появилось на портале реализации непрофильных активов «Газпрома».

Здание гостиницы 2006 года постройки «Газпром» попытается реализовать за 334,8 млн рублей, указано в аукционной документации. «Начальная стоимость лота 334 797 513,79 рублей, — говорится в информационном сообщении. — Прием задатков для участия в торгах прекращается в 16:00 часов 25 декабря 2019 года».

При этом минимальная сумма задатка составляет 3 млн рублей. Минимальный шаг аукциона — 100 тысяч рублей. Из описания лота следует, что речь идет о девятиэтажном здании общей площадью более 5,3 тысяч квадратных метров.

Гостиница стала далеко не первым объектом недвижимости, которые являются непрофильными активами, от которых концерн избавляется. Ранее сообщалось, что «Газпром» безуспешно пытался продать офисное здание в Салехарде за 1 млрд рублей.

Между тем, в ООО «НГХК» и в головном офисе «Газпрома» ранее отказались комментировать информацию о возможных сокращениях в Новом Уренгое. По слухам, на предприятии могут лишиться работы порядка 150 человек, однако официальной информации об этом нет.

Тем временем, ПАО «Газпром» намерен реализовать проект строительства нового ГХК на полуострове. Речь идет о производстве полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений, для чего прорабатывается вопрос о привлечении в регион иностранных компаний.