«Газпром» не смог избавиться от офиса за миллиард рублей на Ямале

Энергетическая компания «Газпром» не смогла продать здание офисного комплекса в Салехарде почти за миллиард рублей. На аукцион никто не заявился. Об этом «URA.RU» сообщили специалисты торговой площадки Газпромбанка, где был выставлен актив.
«Заявок на участие не поступило. Торги признаны не состоявшимися», — сообщили специалисты торговой площадки. Там также уточнили, что новые торги проводятся на усмотрение собственника: «Как правило, если объект с первого раза не продан, то его заново выставляют на торги».
Начальная сумма офисного комплекса на прошедших торгах составляла 958 млн рублей. Потенциальный покупатель мог приобрести 10 объектов недвижимого и 18 объектов движимого имущества. Среди них трехэтажное офисное здание площадью 5,5 тысячи квадратных метров, сети тепло-, газо-, электро-, водоснабжения, трансформаторную подстанцию, котельную, линии связи и другие объекты.
«Газпром» уже пытался продать офисный комплекс летом 2019 года, но на тот момент также не нашлось покупателей. Тогда сумма лота составляла более миллиарда рублей.