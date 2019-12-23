22 декабря 2019
21 декабря 2019
20 декабря 2019
19 декабря 2019

McDonald’s поддержал работников, которые отказались вызывать скорую мужчине с обморожением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макдональдс признал «Крым наш!, крым наш, макдоналдс, mcdonalds, crimea it is russia
Официальная позиция McDonald’s оказалась такой же, как у работниковФото: Facebook

Официальные представители компании McDonald’s поддержали решение работников тюменского отделения не пускать замерзающего мужчину с раненной ногой на морозе в кафе. Об этом «URA.RU» сообщили в официальном ответе компании.

«В период 01.00 по 06.00 доступ на территорию предприятия посторонних лиц и лиц без определенного места жительства запрещен как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия», — сообщили в пресс-службе McDonald’s. И отметили, что в рабочие часы готовы при необходимости вызвать скорую помощь.

Ранее «URA.RU» сообщало, что работники тюменского McDonald’s на ул. Ленина в час ночи отказались вызывать скорую мужчине, который обратился к ним за помощью с жалобой на обморожение ног. Проходящие мимо молодые люди вызвали скорую и отвели пострадавшего в расположенное рядом другое заведение.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...