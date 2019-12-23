Официальные представители компании McDonald’s поддержали решение работников тюменского отделения не пускать замерзающего мужчину с раненной ногой на морозе в кафе. Об этом «URA.RU» сообщили в официальном ответе компании.
«В период 01.00 по 06.00 доступ на территорию предприятия посторонних лиц и лиц без определенного места жительства запрещен как в целях обеспечения безопасности, так и в целях проведения надлежащей санитарной и гигиенической обработки помещений предприятия», — сообщили в пресс-службе McDonald’s. И отметили, что в рабочие часы готовы при необходимости вызвать скорую помощь.
Ранее «URA.RU» сообщало, что работники тюменского McDonald’s на ул. Ленина в час ночи отказались вызывать скорую мужчине, который обратился к ним за помощью с жалобой на обморожение ног. Проходящие мимо молодые люди вызвали скорую и отвели пострадавшего в расположенное рядом другое заведение.