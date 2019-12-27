Курганские власти не хотят выкупать школу у частного инвестора

В Кетово власти не торопятся выкупать у инвестора построенную школу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Построенную на средства частного инвестора школу в селе Кетово Курганской области власти отказались выкупать в этом году. Объект тем временем переходит в процедуру сдачи. Об этом «URA.RU» рассказал один из владельцев ООО «Эверест» Андрей Лушников.

Здание школы на 1100 мест готово на 99%. С 1 по 15 января на объекте проведут контрольные запуски всех систем. «Проверим дымоудаление, вентиляцию, пожаротушение, видеонаблюдение. Затем переходим в процедуру сдачи. У компании „Эверест“ в этом плане все супер, а вот правительство — не знаю, как у них планы», — уточнил Лушников.

По закону правительству необходимо организовать закупку, рассказал «URA.RU» источник. После сбора документов процедура появится на сайте госзакупок. «Она должна быть заявлена как закупка у единственного поставщика. Это мероприятие длительное и объемное, а время идет», — добавил инсайдер.

Чем позднее власти выкупят здание школы, тем больше может возникнуть сложностей, подтвердил Лушников. «Сложнее в том плане, что школу нужно наполнять, лицензировать. Мы сделали все, чтобы дети пошли в лучшую школу в УрФО», — сказал владелец строительной компании.

Примерная стоимость объекта в Кетово составляет 700 млн рублей. Когда правительство Курганской области планирует выкупить школу у инвестора и какая сумма предусмотрена на эти цели в бюджете, оперативно уточнить не удалось. Редакционные запросы направлены в департамент образования и науки и в департамент информационной и внутренней политики Курганской области.

В селе Кетово Курганской области новая школа построена на средства инвестора Фото: компания «Эверест»