Родителям детей-инвалидов курганские власти отказались помочь

В Кургане родители детей-инвалидов создали организацию для оказания помощи свои детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, которые воспитывают детей с диагнозом аутизм, получили отказ правительства Курганской области в покупке оборудования. Об этом «URA.RU» рассказала руководитель Центра инклюзивного развития «Ладошки» Елизавета Тагунова.

«В Кургане нет необходимых специалистов для лечения детей с аутизмом. Мы создали свой центр и попросили у правительства помощи в покупке гончарного диска для сенсорной интеграции и творчества деток с особенностями. Он стоит около 20 000 рублей», — уточнила Тагунова.

В официальном ответе Центру (имеет в ред.) департамент образования указал, что спецоборудование покупается в рамках нацпроектов для государственных и муниципальных учреждений. «Приобретение оборудования для детей-инвалидов коммерческим организациям не предусмотрено. Считаем ваше начинание в области реабилитации детей с особенностями актуальным для Курганской области и желаем процветания вашей организации», — написано в ответе департамента.

«Мы просили оборудование не для коммерческих целей. Родители были вынуждены создать Центр, чтобы обучаться самим и учить нужных специалистов. Государственные центры реабилитации не справляются», — уверена Тагунова.

Девушка рассказала, что в госучреждениях занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут полтора месяца. Затем полугодовой интервал. «Это очень мало, практически ничего. Реабилитацией я бы это не называла. Я увидела, как это делается, зацепилась, вникла и поэтому своего ребенка тяну», — добавила Тагунова.

Получить оперативные комментарии в департаменте «URA.RU» здравоохранения не удалось. В ведомство направлен письменный запрос.