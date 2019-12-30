Постоянный подрядчик тюменских властей выиграл госконтракт с ценой выше, чем у конкурента

Конкурент тюменской компании внезапно оказался внесен в реестр недобросовестных поставщиков Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменская компания «Промедиа» выиграла госконтракт, предложив цену выше, чем у конкурента. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Предприятие пятый раз подряд добилось права на сопровождение информационной системы департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Как следует из протокола аукциона, «Промедиа» предложила цену в 492,5 тысячи рублей (при начальной цене лота 500 тысяч рублей). Конкурент тюменцев — индивидуальный предприниматель Александр Хохлов из Санкт-Петербурга — был готов выполнить работы за 470,5 тысячи рублей. Однако после рассмотрения вторых частей заявок выяснилось, что бизнесмен из северной столицы включен в реестр недобросовестных поставщиков. С «Промедиа» был заключен контракт как с единственным участником торгов.

Оперативно получить комментарий в региональном управлении госзакупок, проводившем торги, не удалось. «URA.RU» направило в ведомство запрос с просьбой объяснить, как недобросовестный поставщик изначально был допущен до аукциона.

Согласно данным сервиса СБИС, «Промедиа» оказывает услуги сопровождения информационной системы департамента инвестполитики с начала 2016 года. За 2019 год компания заработала за аналогичные услуги 338 тысяч рублей.