29 декабря 2019
28 декабря 2019
27 декабря 2019

Постоянный подрядчик тюменских властей выиграл госконтракт с ценой выше, чем у конкурента

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкурент тюменской компании внезапно оказался внесен в реестр недобросовестных поставщиковФото: Антон Белицкий © URA.RU

Тюменская компания «Промедиа» выиграла госконтракт, предложив цену выше, чем у конкурента. Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок. Предприятие пятый раз подряд добилось права на сопровождение информационной системы департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области.

Как следует из протокола аукциона, «Промедиа» предложила цену в 492,5 тысячи рублей (при начальной цене лота 500 тысяч рублей). Конкурент тюменцев — индивидуальный предприниматель Александр Хохлов из Санкт-Петербурга — был готов выполнить работы за 470,5 тысячи рублей. Однако после рассмотрения вторых частей заявок выяснилось, что бизнесмен из северной столицы включен в реестр недобросовестных поставщиков. С «Промедиа» был заключен контракт как с единственным участником торгов.

Оперативно получить комментарий в региональном управлении госзакупок, проводившем торги, не удалось. «URA.RU» направило в ведомство запрос с просьбой объяснить, как недобросовестный поставщик изначально был допущен до аукциона.

Согласно данным сервиса СБИС, «Промедиа» оказывает услуги сопровождения информационной системы департамента инвестполитики с начала 2016 года. За 2019 год компания заработала за аналогичные услуги 338 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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