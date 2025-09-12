В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли

Хувайдо может быть включена в Книгу рекордов Гиннесса
Хувайдо может быть включена в Книгу рекордов Гиннесса Фото:

В Узбекистане жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову официально признали самой пожилой жительницей Земли. Ей исполнилось 130 лет. Об этом сообщает Минюст Узбекистана.

«Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки», — говорится в официальном telegram-канале Минюста. Хувайдо может быть признана самым возрастным человеком на планете и включена в Книгу рекордов Гиннесса.

Исковое заявление о признании возраста Хувайдо Умаровой было подано Бувайдинским районным отделом юстиции. На выездном заседании суда в махалле «Каракум» был установлен факт рождения женщины 1 января 1895 года. Суд официально признал этот факт, несмотря на отсутствие подтверждающих документов. В метрических книгах, которые велись в то время, запись о ее рождении отсутствует.

На данный момент в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм. В августе 2025 года она отметила свое 116-летие и проживает в доме престарелых в графстве Суррей под Лондоном. Самым старым человеком, чей возраст подтвержден официально, остается француженка Жанна Луиза Кальман. Она родилась 21 февраля 1875 года и прожила 122 года и 164 дня.

