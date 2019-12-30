Новое руководство курганского музея возмутили кошки, спасшие экспонаты от мышей

Заведующая музеем считает, что выговор ей объявили из-за кошек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заведующая музеем истории Кургана (подчиняется областному краеведческому музею) Татьяна Васильева получила выговор. Причиной наказания стали кошки, которые жили в подвале учреждения, рассказала «URA.RU» Васильева.

По ее словам, ранее в музее жили мыши, которые представляли угрозу экспонатам. Их пытались травить, но мертвые животные разлагались и выделяли неприятный запах, а найти их было проблематично. Мыши исчезли, когда в подвале появилась кошка, а затем — три ее котенка. Мышей в музее не стало, однако новому руководству краеведческого музея не понравилось, что в здании находятся животные.

«Сотрудники отказались выбрасывать их на мороз. За это я и получила выговор. Такой вот подарок на Новый год», — заявила Васильева. Она отметила, что сейчас по требованию и. о. директора краеведческого музея Ольги Елисеевой все выходы из подвала заблокировали. В результате один кот умер, судьба остальных неизвестна. В музее вновь появились мыши. Васильева отметила, что это ее первое дисциплинарное взыскание. Если будут новые, ее могут уволить.

«Выговор не за кошек в подвале был объявлен, а из-за несоблюдения ее сотрудниками исполнительской трудовой и производственной дисциплины», — пояснила «URA.RU» Елисеева. При этом она отметила, что кошкам в музее не место. Животных подкармливали сотрудники, которые не должны были иметь доступ в подвал. Кроме того, из-за кошек постоянно срабатывала сигнализация, а в помещении «стоял соответствующий запах».

Елисеева подчеркнула, что заведующая музеем не принимала мер, чтобы избавиться от животных. Васильева, в свою очередь, не видит проблем в наличии кошек: «В Эрмитаже их вообще специально разводят». По ее словам, от мышей сейчас страдают почти все музеи Кургана.